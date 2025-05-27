ماذا يحدث لجسمك في حال تناول كوب ماء مع شريحة الليمون يوميا لمدة شهر؟

كشف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، الدكتور سورابه سيتي، أن شرب كوب من الماء يوميا مع شريحة من الليمون، قد يساعد في منحك مظهرا أكثر شبابا مما أنت عليه في الواقع.

تقليل علامات التقدم في العمر

وأوضح سيتي أن الاستهلاك اليومي لماء الليمون قد يساهم في تقليل علامات التقدم في العمر، ويحسّن صحة الجلد.

التغيرات

وأوضح التغيرات التي قد تطرأ على الجسم بعد تناول ماء الليمون يوميا لمدة شهر.

العناصر الغذائية

وقال: “الليمون يحتوي على أكثر من 30 مركبا نباتيا مفيدا. عصير الليمون الطازج هو الأفضل، لأنه لم يخضع لعملية البسترة، وبالتالي يحتفظ بنسبة أكبر من العناصر الغذائية”.

امتصاص المعادن

وأشار إلى أن حموضة الليمون الطبيعية تعزز امتصاص المعادن في الجسم، خاصة الحديد، إلى جانب كونه مصدرا غنيا بفيتامين سي، الضروري لإنتاج الكولاجين، وهو عنصر أساسي للحفاظ على صحة البشرة والمفاصل والأنسجة الضامة، حسبما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية.

إشراقة البشرة

وأضاف، رغم أن ماء الليمون ليس “إكسيرا سحريا للشباب”، إلا أنه قد يساعد في تحسين إشراقة البشرة ودعم صحة الكبد وتقليل الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، ما يعزز مظهرا أكثر نضارة وشبابا.

ليس مناسبا للجميع

وأكد أن ماء الليمون ليس مناسبا للجميع. فهو قد يزيد من حدة أعراض الارتجاع المريئي لدى بعض الأشخاص بسبب طبيعته الحمضية، لذا يُنصح بتجنبه أو تقليل الكمية المستخدمة في هذه الحالات.

المرصد