هل يمكن لأصحاب الإقامة العائلية في قطر العمل؟.. وزارة العمل تجيب وتوضح الإجراءات

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات والأفراد لتسهيل إجراء المعاملات، ومنها خدمة التحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل (إقامة عائلية).

والهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين العامل من الالتحاق بسوق العمل، ويعنى بالعامل المقيم بغير غرض العمل والراغب بالالتحاق بقطاع العمل، حيث يمكن أن يبدأ الإجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل، حيث يتم إما رفض الطلب إن لم يستوف الشروط، أو الموافقة على الطلب، وبالتالي يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء رسوم التصديق وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، ومن ثم استكمال إجراء تغيير غرض الاقامة في وزارة الداخلية.

https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar

• يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل للأفراد

متطلبات الخدمة:

المنشأة:

· البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني.

· يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به.

الأفراد:

· يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة.

يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقم الجوال للعامل مربوط برقمه الشخصي.

الشروط والأحكام:

· قيد المنشأة الجديدة يجب ان يكون فعال.

· عدم وجود حظر على المنشأة الجديدة.

· عدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد.

· عدم وجود طلبات اخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع.

· أن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل).

· أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار.

* أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة دبلوماسية.

الشرق القطرية