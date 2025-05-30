في كمبالا.. الرئيس البورندي يستقبل مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي

استقبل الرئيس البورندي إيفاريست ندايشيميي بالعاصمة الاوغندية كمبالا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير.

وتطرق اللقاء للأوضاع في السودان وخلفية تمرد مليشيا الدعم السريع الإرهابية وأبعاد أثر هذا التمرد على الأوضاع الإقليمية.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين في تصريح صحفي أن اللقاء ناقش التدخلات الخارجية والاقليمية والدولية ورعاية دولة الإمارات وصلتها بالتمرد فضلا عن بعض دول الجوار التي لعبت دورا سالبا في تهيئة وتيسير مرور وعبور السلاح والمرتزقة عبر أراضيها للسودان.

وأبان سيادته أن الرئيس البورندي أكد تعاطفه ودعمه للسودان وشعبه وقواته المسلحة التي أسهمت في بسط السلم والأمن في البلاد.