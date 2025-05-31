تعرف على أسعار خراف الأضاحي بمدني وضعف في الشراء

وقفت وكالة السودان للأنباء بمدني اليوم بأسواق المواشي في الكريبة والسوق المركزي على أسعار الأضاحي وكميات الوارد وإقبال المواطنيين على الشراء حيث أكد عدد من التجار إستطلعتهم سونا أن أسعار الأضاحي معقولة وكميات الوارد مطمئنة وحركة الشراء ضعيفة .

حيث أكد عبد المجيد الطيب تاجر مواشي بالسوق المركزي بمدني أن أسعار الخراف هذا العام في متناول اليد لكل المواطنين تتراوح ما بين المتوسطة والصغيرة والأحجام الكبيرة فنجد أن قيمة الخروف الصغير 300 -350 ألف جنيهاً والمتوسط 400 – 500 ألف جنيهاً الكبير 600 – 700 ألف جنيهاً مضيفاً أن الوارد من كوستي وربك بالنيل الأبيض ومحلية أم القري بولاية الجزيرة .

وأشار لكلفة تغذية الحيوان العالية حيث بلغ سعر جوال الذرة الفتريتة 110 ألف جنيهاً وجوال البذرة مائة ألف جنيهاً وجوال العدسية 7 ألف جنيهاً وجوال (السيوا) 5 ألف جنيهاً وبرميل الماء 5 ألف جنيهاً فضلا عن إيجار الزرائب، مناشداً السلطات المحلية بضرورة نقل النفايات من الأسواق .

أما التاجر (م.ع.أ) بالمركز قال إن البهائم متوفرة وبإمكان أي مواطن أن يضحي بأقل تكلفة وقال أن أسعار الخراف 300_700 ألف جنيهاً وتوقع ضعف الإقبال علي شراء الأضحية مبينا ان اسعار هذا العام ارتفعت بسبب الحرب .

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