الشروع فى حصر الخسائر بمستشفى الضمان بمدينة الأبيض بعد قصف المليشيا المتمردة

قالت الدكتوره امال خليل يوسف، المدير العام لمستشفى (الضمان) بمدينة الأبيض، ان الأقسام التي تضررت جراء قصف المليشيا الإرهابية هي الطورائ والاصابات، العيادات، الأشعه والتصوير الطبي، مبينة ان طواقم المستشفى شرعت اليوم في إجراءات حصر الخسائر.

وأضافت في تصريح ل(سونا) ان المستشفى تعرضت لأضرار كبيرة، مؤكدة سلامة جميع العاملين والكودار الطبيه المختلفة بالمستشفى، مبينة ان طاقم المستشفى مؤهل ومدرب على كيفية التعامل مع الكوارث والطوارئ.