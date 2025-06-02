أغرب ضيفين فى العالم يتسببان فى تأجيل إقلاع طائرة.. ما القصة؟

فى واقعة غريبة تسببت حمامتين فى اخير إقلاع طائرة حيث شهدت رحلة طيران تابعة لشركة دلتا إيرلاينز الأميركية موقف غريب، بعد أن تسللت حمامتان إلى داخل الطائرة، ما تسبب في تأخير الإقلاع مرتين خلال فترة قصيرة، وإثارة حالة من الفوضى بين الركاب.

كانت الرحلة رقم 2348 متجهة من مينيابوليس إلى ماديسون في ولاية ويسكونسن، حين فوجئ الركاب والطاقم بوجود حمامة تطير داخل المقصورة عقب الصعود مباشرة، ما أجبر الطيار على العودة إلى البوابة، وبالفعل، تمكن طاقم الخدمات الأرضية من إخراج الطائر، وسط تصفيق الركاب ودهشتهم.

لكن الحادثة لم تنتهِ عند هذا الحد، فبعد أن بدأت الطائرة التحرك مجددا نحو المدرج استعدادا للإقلاع، ظهرت حمامة ثانية داخل المقصورة، لتضطر الرحلة إلى العودة مجددًا إلى البوابة، ما أدى إلى تأخير الرحلة لمدة 56 دقيقة.

وتداول الركاب مقاطع فيديو توثق الواقعة، من بينها مشهد طريف لرجل يستخدم سترته لمحاولة الإمساك بإحدى الحمامتين، وهو الفيديو الذي بثته شبكة ABC News.

وأكدت شركة “دلتا” في بيان رسمي للحادثة أن “الإجراءات التي اتخذها الطاقم والركاب جاءت في إطار الحفاظ على سلامة الجميع”، مضيفة: “نحن نقدر التصرفات الحذرة لطاقمنا وعملائنا لإخراج الطائرين بأمان من الطائرة قبل الإقلاع، ونعتذر عن التأخير الذي تسبب به هذا الموقف غير المتوقع”.

وأفاد أحد الركاب، الذي نشر تفاصيل الواقعة عبر حسابه على “انستجرام”، بأنه سمع أحد المسافرين يبلغ طاقم الطائرة بوجود حمامة على متنها قبل الإقلاع، مضيفا أن الطيار أعلن لاحقا عبر الميكروفون عن وجود الطائر، موضحا أنه لا يمتلك خبرة في التعامل مع هذا النوع من المواقف.

وأضاف الراكب: “بعد إخراج الحمامة الأولى، وبينما كنا نتجه نحو المدرج، ظهرت حمامة ثانية.. عدنا مرة أخرى إلى البوابة، وقال الطيار إن هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها موقفا مشابها في أقل من ساعة، بينما اعتبره برج المراقبة أمرًا غير مسبوق”.

وبين الدهشة والطرافة، تحولت الواقعة إلى مادة ساخرة على وسائل التواصل، بينما نالت طيران “دلتا” إشادات بسبب تعاملها الهادئ والمسؤول مع “أغرب ضيفين” قد يصعدان على متن طائرة.

صدى البلد