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جانب من حفل تخريج الدورة التأهيلية رقم (٢١) أمن ومخابرات وأبرز ما ورد في خطاب البرهان
بتشريف السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام وقادة القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة ..
جانب من حفل تخريج الدورة التأهيلية رقم (٢١) أمن ومخابرات يوم السبت ، تحت شعار (رجال الأمن .. عيون الوطن الساهرة) الذين تم تأهيلهم بإشراف قيادة القوات البرية بالقوات المسلحة – جبيت – ١ يونيو ٢٠٢٥م.
أبرز ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة القائد العام السبت حفل تخريج الدورة التأهيلية رقم (٢١) أمن ومخابرات:
▪︎ حرب الكرامة أثبتت أن القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والقوات النظامية الأخرى ، صمام أمان السودان و تعمل بكل تجرد ووطنية للحفاظ على وحدة وأمن السودان .
▪︎ نثمن الدور المتعاظم لجهاز المخابرات العامة بالمساهمة في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره وأمنه، والتصدي للمهددات الأمنية التي تواجه السودان .
▪︎ تقديرنا العميق لكل القوات المشتركة والمساندة التي ظلت تقاتل جنبا مع القوات المسلحة وهي تخوض حرب الكرامة والعزة ضد مليشيا آل دقلو الإرها_بية،دفاعاً عن السودان وأمنه.
▪︎ المعركة مستمرة ولن تتوقف إلا بالقضاء على مليشيا آل دقلو الإرهابية و ستنتهي بسودان قوي وموحد”.
▪︎ الحكومة ماضية في إكمال خارطة الطريق واستكمال مطلوبات الفترة الانتقالية .
▪︎ المنظومة الأمنية والعسكرية تعمل على قلب رجل واحد من أجل وحدة السودان ودحر التمرد ورفع المظالم التي أصابت أهل السودان جراء انتهاكات مليشيا آل دقلو الإرهابية ، و تخريج هذه الدفعة إضافة حقيقة للمنظومة الأمنية في البلاد
جهاز المخابرات العامة قدم أرتالاً من الشهداء في سبيل الوطن وظل يعمل بمهنية وإحترافية مؤديا مهامهه بكل وطنية وتجرد .
▪︎ نعمل جميعاً لوحدة الصف وبناء سودان قوي، والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، وضمان عدم تكرار ما حدث بعدم الانسياق وراء الشعارات التي دمرت السودان والمحافظة على مكتسبات البلاد ووحدتها، والنأي عن القبلية والجهوية والأجندة الحزبية والسياسية.
إعلام القوات المسلحة