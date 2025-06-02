جانب من حفل تخريج الدورة التأهيلية رقم (٢١) أمن ومخابرات وأبرز ما ورد في خطاب البرهان

أبرز ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة القائد العام السبت حفل تخريج الدورة التأهيلية رقم (٢١) أمن ومخابرات:

▪︎ حرب الكرامة أثبتت أن القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والقوات النظامية الأخرى ، صمام أمان السودان و تعمل بكل تجرد ووطنية للحفاظ على وحدة وأمن السودان .

▪︎ نثمن الدور المتعاظم لجهاز المخابرات العامة بالمساهمة في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره وأمنه، والتصدي للمهددات الأمنية التي تواجه السودان .

▪︎ تقديرنا العميق لكل القوات المشتركة والمساندة التي ظلت تقاتل جنبا مع القوات المسلحة وهي تخوض حرب الكرامة والعزة ضد مليشيا آل دقلو الإرها_بية،دفاعاً عن السودان وأمنه.

▪︎ المعركة مستمرة ولن تتوقف إلا بالقضاء على مليشيا آل دقلو الإرهابية و ستنتهي بسودان قوي وموحد”.

▪︎ الحكومة ماضية في إكمال خارطة الطريق واستكمال مطلوبات الفترة الانتقالية .