شاهد بالفيديو.. رغم تعرضه لهجوم وتجريح منه.. الفنان محمد الفحيل يعتذر لشقيقه شريف بطريقة لطيفة ومهذبة: (ما كفرت ليك لأنك عامل لي بلوك وعافي ليك لله والرسول تقديراً لظروفك الصحية والنفسية)

فاجأ الفنان محمد الفحيل, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بمقطع فيديو قدم من خلاله اعتذاره لشقيقه الفنان شريف الفحيل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن شريف الفحيل, كان قد هاجم شقيقه محمد, بقوة وتبرأ منه وذلك بسبب عدم إتصال الأخير به للإطمئنان على صحته بعد واقعة الإعتداء التي تعرض لها بكندا.

وقال محمد الفحيل, في مقطع فيديو قام بنشره على إحدى حساباته: (يا شريف ألف سلامة ليك وربنا يديك الصحة والعافية إن شاء الله).

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (ما كفرت ليك لأنك عامل لي بلوك وعافي ليك لله والرسول تقديراً لظروفك الصحية والنفسية والضفر عمره ما بطلع من اللحم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين