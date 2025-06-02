مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يحيي حفل داخل ملعب خماسيات بإحدى دول الخليج وساخرون: (فنان متمكن وحارس مرمى قدير)

2025/06/02
129426347 3652611458110915 4656040848606810546 n

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال حظه من الشهرة بعد انتشاره بشكل كبير على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع المتداول أظهر مطرب سوداني, شاب وهو يغني في حفل داخل ملعب كرة قدم خماسية.

ووفقاً لما أورد ناشرو المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي, فإن الحفل الذي أحياه الفنان الشاب عامر بابكر, أقيم بإحدى دول الخليج.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور على السوشيال ميديا, فإن التعليقات جاءت ساخرة على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (فنان متمكن وحارس مرمى قدير).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/06/02