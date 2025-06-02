العدل والمساواة تنفي وجود اتفاق مسبق مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي يمنح الحركة مناصب تنفيذية مقابل القتال

تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي خطاباً مزوراً منسوباً لرئيس حركة العدل والمساواة السودانية، يدّعي وجود اتفاق مسبق مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي يمنح الحركة مناصب تنفيذية مقابل القتال إلى جانب القوات المسلحة.

تؤكد الحركة أن هذا الخطاب مفبرك ولا أساس له من الصحة، ويهدف إلى تشويه صورتها والنيل من مواقفها الوطنية.

تؤكد الحركة التزامها بالشفافية والوضوح وتجدد دعمها للدكتور كامل ادريس رئيس مجلس الوزراء لقيادة المرحلة، كما تؤكد ان انحيازها للشعب السوداني ينبع من التزامها بالمبادئ والقيم السامية، وتدعو الجماهير ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.