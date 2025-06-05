حسام حبيب يظهر في بث مباشر ويعتذر عن هذا الأمر

أعلن الفنان حسام حبيب عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» عن بث مباشر سيجريه خلال ساعات عبر تطبيق «تيك توك»، للحديث عن كواليس تحضيرات أغنيته الجديدة «سيبتك» التي طرحها اليوم، وأثارت تفاعلًا واسعًا بين جمهوره.

وقال حسام في رسالته: “في لايڤ تيك توك خلال ساعات، هنحكي مع بعض كواليس تحضيرات أغنية سيبتك، وكواليس الأغنية، والمشاكل والتحديات اللي وجهتنا، وكمان بعتذر وبطمنكم عن الخطأ التقني اللي حصل في الأغنية، وهيتم معالجة الخطأ في خلال ساعات، منتظر أسئلتكم ورأيكم”.

طرحت المطرب والملحن حسام حبيب، أغنية “سيبتك” وهي أول أغاني ألبومه الجديد لصيف 2025، وذلك على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، توزيع أحمد وجيه، من إنتاج شركة روتانا.

ويصدر ألبوم حسام حبيب الجديد على جزأين على فترات متباعدة؛ كل جزء يشمل 5 أغانى، ويتعاون فيه مع عدد كبير ومميز من الشعراء والملحنين والموزعين منهم تامر على وأدهم معتز ونابلسى وأمين نبيل وإبراهيم شتا وأحمد يوسف وغيرهم.

صدى البلد