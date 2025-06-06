زيمبابوي .. توزيع لحوم الأفيال على السكان المحليين لاستهلاكها

أعلنت سلطات الحياة البرية في زيمبابوي، أنها أصدرت تصاريح لذبح ما لا يقل عن 50 فيلاً في محمية طبيعية تضم أعداداً من الأفيال تفوق بثلاثة أضعاف قدرة البيئة على التحمل.

وأوضحت هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي أن محمية سيف فالي (Save Valley Conservancy) الواقعة في جنوب البلاد، تضم نحو ألفين و550 فيلاً، في حين أن القدرة الاستيعابية للمحمية لا تتجاوز 800 فيل.

وسيجري توزيع لحوم الأفيال المذبوحة على السكان المحليين لاستهلاكها، فيما ستُسلَّم أنيابها العاجية إلى هيئة المتنزهات.