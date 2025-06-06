صدمة.. طلاق أحمد السقا ومها الصغير هو الثالث!

شغل طلاق الفنان المصري أحمد السقا ومواطنته الإعلامية مها الصغير العالم العربي أخيراً، بسبب أزمات وشائعات كثيرة دارت حوله، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن طلاق الثنائي الشهير هو الثالث.

وسبق أن قالت الصغير في تصريحات صحافية عام 2021: “اتطلقنا أنا والسقا مرتين، بسبب الخلافات، انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقنا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي…”.

وأضافت:”اتجوزت وأنا عندي 20 سنة، وكنت صغيرة، واطلقنا ورجعنا مكنتش قادرة استحمل الخلافات، وكنت بسعى دايماً لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي”.

وعن أسباب الطلاق الأول، أوضحت: “كان بسبب مشاكل كتير أوي أوي، فعملت وقفة لأني كنت بسعى لإرضاء الآخر دايماً، وفي الآخر محـدّش بيرضى وبيدوسوا عليكي أكتر، وده كان بعد ما خلّفت أولادي التلاتة، ووقتها حصلت خلافات بيني وبين أبويا مع أنه كان هو اللي بيدعمني في البداية، لكن أنا اتطلّقت لأني كنت فعلاً بعاني”.

يُذكر أن أحمد السقا تزوج من مها الصغير عام 1999، بعد قصة حب استمرت أشهراً عدة، وأثمرت عن ثلاثة أبناء، هم: ياسين ونادية وحمزة.

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