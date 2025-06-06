مواطن يتزعم مبادرة زواج من ذوات الاحتياجات الخاصة

أطلق الناشط الاجتماعي رياض القيسي، مبادرة إنسانية تهدف إلى تسليط الضوء على حق فئات مهمشة من النساء في الزواج والحياة الكريمة.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع الزواج من العازبات، الأرامل، المطلقات، كبيرات السن، وذوات الاحتياجات الخاصة، انطلاقًا من مبدأ المساواة في الكرامة والحق بالحياة الاجتماعية المستقرة.

وقال القيسي :”من حق هؤلاء النساء الزواج كغيرهن، فالأنثى إنسانة كرمها الله، ولها مشاعر وأحاسيس بغض النظر عن عمرها أو ظروفها. ولهذا قررت أن أبدأ بنفسي، وأن أفتح باب هذه المبادرة الاجتماعية من خلال زواج يعبّر عن الاحترام والتقدير والوفاء للقيم الإنسانية.”

وأكد أن المبادرة لا تقوم على الشكل أو السن، بل على الوفاق والمودة والاحترام المتبادل، داعيًا المجتمع إلى إعادة النظر في بعض المعايير السائدة التي تحرم الكثيرات من حقهن الطبيعي في بناء أسرة.

القيسي يشغل عضوية عدد من الهيئات والمؤسسات، منها الجمعية الخيرية، منتدى الأردن الثقافي، مجلس الشيوخ العشائري، وهو ناشط في العمل الخيري والمجتمعي .

للراغبين بالتواصل أو دعم المبادرة: 0797699843

وكالة عمون الإخبارية