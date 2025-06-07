شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لأحمد السقا بعد الطلاق

تحدث وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن أزمة الفنان أحمد السقا والطلاق من الإعلامية مها الصغير.

وعلّق وائل عبدالعزيز، شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، من خلال صورة نشرت للنجم أحمد السقا من الحج، وكتب: “أحلى حاجة عملها السقا إنه ساب الهري ده كله”.

وظهر السقا بملابس الإحرام رفقة الفنان حمادة هلال، والفنان عمرو سعد.

يُذكر أن أحمد السقا ومها الصغير تزوجا في عام 1999، واستمرت علاقتهما لأكثر من 26 عامًا، أثمرت عن ثلاثة أبناء: ياسين، ونادية، وحمزة.

جاءت تصريحات السقا خلال جلسة حوارية في قمة الإعلام العربي، التي تُعقد في دبي بمشاركة عدد من النجوم والمؤثرين في مجالات الفن والإعلام.

وأوضح أحمد السقا في تصريحات سابقة أنه لم يكن على علم بالمنشور الذي أعلن فيه عن الطلاق على حسابه في “فيسبوك”، حيث قامت شقيقته بنشره دون علمه، ما أثار جدلاً واسعًا.

يعيش أحمد السقا حالة من النشاط الفني المكثف خلال عام 2025، حيث يشارك في عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية متنوعة تجمع بين الأكشن والدراما والكوميديا.

ويتعاون السقا لأول مرة مع الفنان أحمد فهمي في فيلم “أحمد وأحمد”، وهو عمل كوميدي وأكشن، حيث يجسد دور خال شاب يعود إلى مصر ليكتشف أن خاله كان زعيمًا لإمبراطورية إجرامية، ما يضعهما في سلسلة من المغامرات والمطاردات المثيرة.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، ومن المتوقع عرضه في صيف 2025 بعد عيد الأضحى.

صدى البلد