مصر .. إقالة مسؤول بارز على الهواء مباشرة

قرر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير إقالة أحد المسؤولين بسبب تغيبه عن توقيع بروتوكول تعاون مهم دون إبلاغ أو تكليف أحد بالنيابة عنه.

وأكد الوزير المصري – خلال لقاء تلفزيوني على الهواء مباشرة – أن المسؤول (لم يذكر اسمه)، لكنه أحد مساعديه بالوزارة، كان من المفترض أن يكون حاضرًا معه للتصديق على البروتوكول، لكنه لم يحضر وتفاجأ الجميع بأنه في إجازة دون ترتيب بديل.

وشدد الوزير على أن أي مسؤول يرغب في الحصول على إجازة يجب أن يخطر بهذا مسبقًا، خاصة في المناسبات الرسمية المخطط لها.

وقرر الوزير استمرار المسؤول في إجازته “إلى النهاية”، في إشارة إلى إنهاء مهامه.

يذكر أن الوزير كشف خلال اللقاء عن منح تراخيص تشغيل لـ4832 مصنعًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة، مما أبرز أهمية الانضباط الإداري في دعم المشروعات الصناعية.

الشرق القطرية