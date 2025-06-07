“نفس الـ…” .. بالحجاب.. ياسمين عبدالعزيز تشارك صورا لها أثناء تأديتها صلاة عيد الأضحى

حرصت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على مشاركة صورها أثناء تأديتها صلاة عيد الأضحى من المسجد.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على «إنستجرام»، أثناء تواجدها في المسجد لصلاة العيد وصورة لها بعد الصلاة وظهرت وهي ترتدي الحجاب، كما شاركت صورة لها مع الأضحية.

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز تم تكريمها بجائزة «أفضل ممثلة» عن دورها في مسلسل «وتقابل حبيب»، والذي عُرض في رمضان 2025، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

المصري اليوم