جوار برج العرب.. مهيرة عبد العزيز تتألق بفستان ملفت في عيد الأضحى برفقة ابنتها – صور

في أجواء مفعمة بالفرح والسكينة خلال عطلة عيد الأضحى، خطفت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز الأنظار بإطلالة بحرية أنيقة برفقة ابنتها، حيث اختارتا الظهور معاً بأزياء منسّقة بلون البحر، في لحظة أمومة دافئة تنبض بالأناقة والرقي.

إطلالة مهيرة: فستان نيلي يحتفي بجمال الصيف

مهيرة تألّقت بفستان طويل باللون الأزرق النيلي، جاء بقصّة ضيّقة من الأعلى لتبرز أنوثتها ورشاقتها، بينما انساب الفستان بأسلوب واسع وخفيف من الأسفل، ليمنحها حرية الحركة وأناقة مريحة مثالية لأجواء الشاطئ. اللون النيلي، المستوحى من عمق البحر وصفائه، أضفى على الإطلالة طابعاً هادئاً وراقياً، وعبّر عن توازن جميل بين الهدوء الصيفي والفخامة البسيطة.

إطلالة الابنة: براءة وأناقة باللون الأزرق الفاتح

أما ابنتها، فظهرت بإطلالة تنسجم مع أجواء العيد والبحر على حد سواء، حيث ارتدت توب وتنورة باللون الأزرق الفاتح. التصميم جاء ناعماً ومريحاً، يناسب عمرها ويعكس روح الطفولة ببراءتها وأناقتها، بينما التنسيق اللوني مع والدتها أضاف لمسة حميمية دافئة تعبّر عن رابطة الأمومة.

لحظة عيد بطابع بحري خاص

اختيار مهيرة لهذه الإطلالة الراقية، المنسّقة مع ابنتها، يعكس ذوقها الرفيع في انتقاء الأزياء التي توازن بين المناسبة والمكان. فقد مزجت ببساطة بين فخامة العيد وجمال الطبيعة البحرية، لتُثبت مجدداً أن الأناقة لا تحتاج إلى تكلّف، بل إلى حس فني راقٍ وإحساس بالمناسبة.

قدمت مهيرة عبد العزيز وابنتها مثالاً جميلاً للأم العصرية التي تجمع بين الأناقة والعفوية، وتركّز على مشاركة لحظات العيد الخاصة بطريقة تعكس الحب والدفء الأسري، في لوحة ساحرة بألوان البحر وبهجة العيد.

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