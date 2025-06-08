سعوديات يقدن قطارات ضيوف الرحمن

تقود مواطنات سعوديات مؤهَّلات (قطار الحرمين – قطار المشاعر) جنبًا إلى جنب مع الرِّجال، في إطار تمكين المرأة في خدمة ضيوف الرَّحمن كقائدات للقطارات التي تربط بين مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة،

وداخل المشاعر المقدَّسة.وجاء ذلك بعد أنْ تمَّ تأهيلهنَّ وتدريبهنَّ داخل المملكة وخارجها..

وزير النقل والخدمات اللوجستيَّة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، رافق وجدان الجابر التي كانت تقود قطار الحرمين بسرعة 300 كم في الساعة، حيث تعمل منذ 3 سنوات، وتقود بكل كفاءة وثقة.. وأبدى الجاسر سعادته بمثل هذه الكفاءات العالية في خدمة ضيوف الرَّحمن.

جريدة المدينة