باللون الأبيض.. ناهد السباعي تثير الجدل بإطلالة جريئة – صورة

شاركت الفنانة ناهد السباعى، جمهورها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ناهد السباعى، فى الصور بإطلالة لافتة جريئة مرتدية بلوزة هاف ستومك باللون الأبيض و نسقت معه بنطلون بنفس اللون.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

صدى البلد