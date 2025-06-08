شريف منير يوجه كلمات مؤثرة لزوج ابنته خلال عقد القران .. ماذا قال؟

احتفل الفنان شريف منير بزفاف ابنته أسما شريف منير

و قال شريف منير خلال فيديو في عقد القران لزوج أسما: “ أهم حاجة انك تحتويها لأن أسما تعبت وكافحت في حياتها ووقفت جابني كثير و هي تعتبر أم ليا وهي بتوجهني ومش طالب منك أي حاجة غير أنك تحتويها لأني في يوم من الأيام همشي و عاوز أبقي مطمئن عليها”

يذكر أن أعلنت الإعلامية أسما شريف منير عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام عن زواجها.

وقالت أسما شريف منير: أنا الحمد لله اتجوزت و ده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي من حاجات كتير قوي اتعلمتها تجارب دخلت فيها، اختیارات وصلت لها، حاجات بقيت بحبها، وحاجات ما بقيتش بحبها.

فهمت نفسي أكثر اتعرفت على نفسي أكثر فهمت أنا محتاجة إيه من الجواز إيه المهم وإيه اللي مش مهم، إيه اللي محتاج مجهود وإيه اللي مش محتاج مجهود وقعدت فترة كبيرة جداً بدعي ربنا بإنه يعوضني خير ويعوضني خير صبري، لأني كنت في الفترة دي بحاول أقصى حاجة في الدنيا إني أحافظ على نفسي وما أغضبش ربنا

و نابعت : حاولت إني أدعي ربنا كتير قوي إنه يقف جنبي ويختار لي وكنت دايماً بقول: يارب اختار لي ولا تخيرني وكنت مركزة جداً في موضوع إني أتعامل بالتوكل، وتوكلت على ربنا تماماً تماماً في القرار ده.

صدى البلد