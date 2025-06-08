منوعات

عمرها 35 عاماً وتنجب طفلها الـ 12

2025/06/08
أول مولود أنثى

كشف المكتب الإعلامي لمركز «آنا مين بالا» لرعاية ما قبل الولادة في كازاخستان، أن امرأة تبلغ من العمر 35 عاماً رزقت طفلها الثاني عشر.

أنجبت أكمنشاك جاكسيليكوفا طفلة وزنها 3900 غرام وطولها 53 سنتيمتراً وينتظر المولودة الجديدة في البيت شقيقان وتسع شقيقات.
وهذه المرأة أنجبت طفلها الأول في عام 2011، ثم أنجبت أطفالاً كل عام أو عامين منذ ذلك التاريخ.
وهنأت مديرة المركز، جابيراك إيبينوفا، الأم بمولودها الجديد، مشيرة إلى أن إنجاب طفل والولادة يتطلبان الكثير من القوة والموارد.

صحيفة الخليج

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