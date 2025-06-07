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شاهد بالصورة والفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة.. “حميدتي” يرقي جندي بالدعم السريع لرتبة “ملازم أول” على الهواء والجندي يحرجه ويظهر برتبة “نقيب”

2025/06/07
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أثار مقطع فيديو من بيان لقائد مليشيا الدعم السريع, محمد حمدان دقلو “حميدتي”, سخرية واسعة وغير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أشاد “حميدتي”, في جزء من حديثه بأحد جنود قواته وأعلن ترقيته في بيانه الذي جاء قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.

حيث قام قائد مليشيا الدعم السريع, بترقية الجندي أحمد حماد, إلى رتبة “ملازم أول”, مشيداً بتضحياته التي قدمها في المعارك الأخيرة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد رصد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي صورة للجندي الذي تم ترقيته لرتبة “ملازم أول” وهو يرتدي رتبة “نقيب”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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