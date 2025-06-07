القوة المشتركة تؤكد وقوفها مع القوات المسلحة

اكد الفريق ، جمعة محمد حقار ، القائد العام لحركة جيش تحرير السودان ، وقوف القوة المشتركة الكامل ، والتام مع القوات المسلحة في مسيرة الدفاع عن سيادة السودان ، وأمنه وإستقراره .

وأشار إلى الخطوات التي تشهدها البلاد نحو إنهاء المليشيات المتمردة الإرهابية، ومرتزقتها، وقال ان القوات الباسلة تقدم الغالي والنفيس من أجل تحرير كل شبر من تراب الوطن الغالي.

وعبر عن شكره وتقديره للقوات المسلحة الباسلة ، والقوة المشتركة ، والقوات النظامية الأخري التي تسهر في سبيل حماية الوطن ، وترابه الغالي.

وتقدم حقار في بيان التهنئة بمناسبة عيد الأضحى باسمى آيات التهاني ، واطيب التبريكات إلي الشعب السوداني العظيم ، والأمة الإسلامية في كل انحاء العالم . سائلاً الله أن يعيده علي الجميع بالخير ، واليمن والبركات.

وحيا الفريق حقار أبطال الفاشر ، وميارم أرض الصمود والتضحية علي صمودهم في مواجهة جبروت المليشيات الإرهابية المدعومة من دويلة الشر الأمارات.

ولفت إلى التضحيات العظيمة التي يقدمونها من أجل حماية تراب الوطن بثبات نحو العزة ، والكرامة لهذه المدينة الطيبة والطاهرة.

وبشر بقرب فك الحصار عن مدينة الفاشر توطئة للتقدم في سبيل تحرير كل شبر من أرض السودان الطاهرة.

وحيا الفريق حقار ، الرفاق بالقوة المشتركة ، والقوات المسلحة ، والمقاومة الشعبية على صمودهم الكبير ، وتضحياتهم الجسيمة في جميع المحاور ، وجبهات القتال.

مترحمآ على ارواح الشهداء الأبرار الأخيار الذين مهروا بدمائهم الطاهرة المباركة في سبيل وحدة السودان ، وسيادة أراضيه.

داعيا الله بالشفاء العاجل للجرحي الأبطال ، وعودة المفقودين ، وان ينصر الجنود الأبطال ، ويمنحهم القوة ، والعزيمة للإنتصار على كل التحديات التي تواجه الوطن .