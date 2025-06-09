داليدا خليل تتألق بإطلالة نارية بفستان أحمر براق ومزين بالريش – صور

لفتت النجمة اللبنانية داليدا خليل الأنظار مؤخرًا بإطلالة ساحرة وحضور طاغٍ، حيث ارتدت فستانًا أحمر براقًا خطف الأنفاس بتصميمه الجريء والمميز. الفستان عكس شخصية داليدا الأنيقة والجريئة في آنٍ معًا، وجاء بأسلوب يدمج الأنوثة القوية مع اللمسات المسرحية الراقية.

فستان أحمر براق يفيض بالحيوية والجرأة

الفستان جاء باللون الأحمر الناري، الذي لطالما ارتبط بالقوة والجاذبية، وتم تصميمه بأسلوب لامع لافت يعكس الإضاءة ويضفي على الإطلالة توهجًا دراميًا مميزًا. البريق لم يكن فقط في اللون، بل في تفاصيل الفستان الدقيقة التي جاءت غنية ومزخرفة دون مبالغة.

الريش يزيّن الشق والحواف لمسة مسرحية جذابة

من أكثر العناصر التي جذبت الانتباه في التصميم، كانت تفاصيل الريش التي زُيّن بها الفستان عند الشق الجانبي المفتوح عند الأرجل، وكذلك على حواف الفستان. هذه اللمسة أضافت بعدًا مسرحيًا فخمًا، وعززت الحركة في الإطلالة، ما جعل كل خطوة من داليدا تبدو محسوبة ومبهرة.

قصة مكشوفة عند الأكتاف تُبرز جمال الإطلالة

جاء تصميم الفستان مكشوف الأكتاف ، وهي قصة أنثوية بامتياز تُبرز جمال العنق والأكتاف، وتُضفي لمسة رومانسية على الإطلالة، مقابل البريق اللافت والريش الفاخر، مما خلق توازنًا بين الجريء والناعم.

تسريحة ويفي مرفوعة مع مكياج برونزي ساحر

من الناحية الجمالية، اختارت داليدا تسريحة شعر ويفي ناعمة مرفوعة بنصف رفعة، وهي تسريحة عصرية تُظهر ملامح الوجه وتعزز من حضورها. أما المكياج، فجاء برونزيًا دافئًا، ركّز على الإشراقة الطبيعية مع لمسة درامية خفيفة على العيون، ما أضفى على الإطلالة إشراقًا راقيًا دون تكلف.

إطلالة كاملة تعكس شخصية داليدا الواثقة والمتألقة

من خلال هذه الإطلالة، أثبتت داليدا خليل مرة أخرى قدرتها على اختيار إطلالات جريئة وأنيقة تعكس ذوقها الرفيع وثقتها العالية بنفسها. الفستان الأحمر البراق، مع تفاصيل الريش والتصميم المكشوف، جعلها نجمة السجادة الحمراء بامتياز، وترك انطباعًا لا يُنسى لدى جمهورها.

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