شاهد بالفيديو.. وزير القراية السودانية الحسناء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتعترف بصوت شتوي: (نعم أنا فاسخة لزيادة الجمال بس)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قيل أنه للمذيعة الحسناء ونجمة قناة البلد الفضائية تغريد الخواض.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أثارت المذيعة الملقبة بوزيرة القراية, ضجة واسعة بعد ظهورها في بث مباشر على إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

تغريد الخواض, سجلت اعتراف على الهواء, بأنها تستخدم كريمات التجميل وذلك رداً على أسئلة المتابعين, حيث قالت: (نعم أنا فاسخة لزيادة الجمال بس).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أثارت المذيعة الحسناء الجدل, مرة ثانية بتحدثها بصوت شتوي حينما قالت: (أنا زمان كنت مسكينة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين