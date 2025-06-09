شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تثير ضجة غير مسبوقة: (ميادة قمر الدين تملك جنبات وصلب وشطرنج دايرة ليها راجل بس) والجمهور: (شكلك كترتي من الشربوت)

أثارت الفنانة السودانية, الشهيرة إنصاف مدني, ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك خلال بث مباشر جمعها بعدد من أصدقائها عبر تطبيق “تيك توك”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام بعض النشطاء برصد تفاصيل “الونسة”, التي دارت بين ملكة الدلوكة أصدقائها الناشط أبو رهف والمطربتين ميادة قمر الدين, وإيمان لندن.

https://www.facebook.com/reel/1026316089638183

الفنانة تحدثت عن عمليات الشفط عند بعض النساء هذه الأيام, وأكدت أن الفتيات أصبحن يبحثن عن الرجل المقتدر مالياً فقط.

وتحدثت متغزلة في صديقتها المطربة ميادة قمر الدين, قائلة: (ميادة قمر الدين الجنبات في والصلب في والشطرنج في دايرة ليها راجل بس).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, عبر عن استغرابه من أسلوب ملكة الدلوكة, في الحديث وكتب أحدهم ساخراً: (شكلك كترتي من الشربوت).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين