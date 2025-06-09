شاهد بالفيديو.. الفنانة منى ماروكو تواصل إثارة الجدل وتطالب الشعب السوداني بالحرص على تناول “الشربوت” من أجل السكر: (شرابه ما حرام والناس تسكر وتقيف نبق عشان تنجز)

واصلت الفنانة السودانية, منى ماروكو, إثارة الجدل الذي بدأته بمقطع فيديو من حفلها الضجة الذي أحيته بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة في مقطع آخر مع صديقتها التيكتوكر الشهيرة أميرة الجنوبية.

وكانت التيكتوكر, قد حذرت من تناول المشروب السوداني, الشهير “الشربوت” الذي يتم إعداده خلال عيد الأضحى وشربه بغرض هضم اللحوم.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت المطربة بمقاطعة التيكتوكر, وأكدت أن تناول “الشربوت”, ليس بالحرام كما زعمت أميرة الجنوبية.

وطالبت الجميع بشربه من أجل “السكر”, وقالت في حديثها: (الناس تسكر وتقيف نبق عشان تنجز ولو المشكلة من الخميرة معناها نحنا بنسكر بالرغيف من زمن أجدادنا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين