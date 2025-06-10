جاستن بيبر: سئمت العلاقات القائمة على المنفعة.. هذا ليس حبا

فتح نجم البوب العالمي جاستن بيبر قلبه لجمهوره، في سلسلة منشورات مؤثرة وغامضة، وتحدث عن شعوره العميق بالتعب من العلاقات التي تعتمد على “ما يمكن تقديمه”، بدلًا من أن تكون مبنية على الحب الحقيقي.

في منشور شاركه عبر إنستجرام أمس الأحد، كتب بيبر، 31 عامًا: “سئمت من العلاقات القائمة على المعاملات… إذا كان عليّ أن أفعل شيئًا لأستحق الحب، فذلك ليس حبًا”.

وأرفق تصريحه بصورتين بالأبيض والأسود لنفسه، يظهر فيهما بتعبيرات وجه عميقة ومليئة بالشجن.

“الحياة ليست عن العمل فقط”

وفي قصصه اليومية (Instagram Stories)، تابع بيبر التعبير عن شعوره بالإرهاق من الضغوط المحيطة به، قائلاً:

“هذا ما أشعر به بعد أن يخبرني الناس مرارًا بأنه لا يزال هناك المزيد من العمل لأقوم به، رغم أنني أعطيت كل ما لدي.”

وأضاف:

“استمعت إلى أولئك الحمقى الذين قالوا لي: اعمل أكثر. لكن لا نهاية لمحاولة كسب مكانك في هذه الحياة… لأنني جرّبت. وكل ما تحتاجه موجود لديك الآن”.

تأملات بيبر لم تتوقف عند العمل والعلاقات، بل امتدت إلى الإيمان، قائلاً: “نحن نريد أن تكون حياتنا كلها عن العمل، لكن هذه الحياة عن الله، عن محبته لنا حتى نتمكن من أن نحب بعضنا البعض. توقفوا عن جعل حياتكم كلها عن العمل.”

وأضاف بنبرة توبيخ موجهة للنفس وللآخرين: “تظن أنه إن لم تقل للناس أن يعملوا بجهد، فلن يعملوا؟ “.

صدى البلد