منوعات

بفستان بسيط.. شاهد ياسمين عز تستعرض جمالها

2025/06/11
yasminEz
ياسمين عز

شاركت الإعلامية ياسمين عز، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ياسمين عز، مرتدين فستان بسيط باللون الاسود، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين عز، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين عز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

1000172316 621 092018

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/06/11