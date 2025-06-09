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المدير العام لوكالة السودان للانباء ينعي الصحفي محمد محي الدين المهل

2025/06/09
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ينعي المدير العام لوكالة السودان للانباء والعاملون بسونا الزميل الصحفي محمد محي الدين المهل مساعد المدير العام للتحرير الأسبق الذي حدثت وفاته اليوم بشندي اثر علة لم تمهله طويلا.
الراحل كان من أعمدة العمل الصحفي بسونا وشغل عدة ادارات في التحرير وكان مثالا للصدق والتفاني في عمله ومحبوبا وسط العاملين وخارج سونا وقد ظل متواصلا مع الجميع حتى بعد تقاعده للمعاش.
نسأل الله له الرحمة والمغفرة والعتق من النار ويلهم أهله واسرته وزملائه الصبر وحسن العزاء.
سونا

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