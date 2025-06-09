شاهد بالصورة.. المودل السودانية الحسناء تسابيح دياب تخطف الأضواء وتبهر المتابعين بالحجاب بعد أدائها فريضة الحج والجمهور يتغزل: (ملكة جمال الكون)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صورة حظيت بآلاف الإعجابات بعد ساعات من تداولها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن الصورة للمودل السودانية, الحسناء تسابيح دياب, والتي اشتهرت بمشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم في إحدى المشاركات الأخيرة.

تسابيح دياب, ظهرت بإطلالة مبهرة بالحجاب من مكة المكرمة, بعد أدائها فريضة الحج هذا العام وفقاً لما ذكر ناشرو الصورة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, تغزل في الظهور المحتشم للحسناء السودانية, وعلق أكثر من متابع تعليق مكرر قالوا فيه: (ملكة جمال الكون).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين