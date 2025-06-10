جدل في مصر حول زواج شاب من ذوي متلازمة داون بعد انتشار فيديو للعروس وهي تبكي

أثار مقطع فيديو متداول عبر الشبكات الاجتماعية يظهر عروسا تبكي خلال زفافها إلى شاب مصاب بمتلازمة داون، موجة من الجدل والناقشات الحادة بين مؤيد ومعارض لهذا الزواج.

وانقسمت ردود الفعل بشأن هذا الزواج، حيث تساءل بعض المستخدمين عن أهلية العريس العقلية والقانونية لإبرام عقد الزواج، معتبرين أن حالته الصحية قد تؤثر على صحة العقد شرعا وقانونا. في حين دافع عدد كبير من المتفاعلين عن حق الأشخاص من ذوي متلازمة داون في الزواج وتكوين أسرة، مؤكدين أن الإعاقة الذهنية تتفاوت درجاتها بين الأفراد، وأن الكثيرين منهم قادرون على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية عند توفر الدعم المناسب.

وتعرف متلازمة داون بأنها اضطراب جيني ناتج عن وجود نسخة إضافية من الكروموسوم 21، ما يؤدي إلى تأخر في النمو البدني والعقلي بدرجات متفاوتة. وتختلف قدرات المصابين بهذه المتلازمة من شخص لآخر، حيث يتمتع بعضهم باستقلالية كبيرة تمكنهم من العمل والدراسة، بينما يحتاج آخرون إلى رعاية مستمرة.

واعتبر بعض المعلقين أن الزواج يتطلب قدرا كافيا من الإدراك والمسؤولية، وهو ما قد لا يتوفر لدى بعض المصابين بمتلازمة داون، خاصة في الحالات المتوسطة إلى الشديدة. وتساءل أحدهم: “كيف يتزوج شخص لا يملك التمييز الكافي لتحمل مسؤولية الزواج؟”، وقال آخر: “هل ستكون الزوجة سعيدة مع شريك قد لا يفهم احتياجاتها العقلية والعاطفية؟”، وأضاف آخر: “ماذا عن المخاطر الجينية المحتملة لإنجاب أطفال مصابين بنفس الحالة؟”.

واستشهد أحد المعلقين بتجربته مع عمه المصاب بالمتلازمة، قائلا: “كان يبكي كالأطفال إذا لم نحقق رغباته، فكيف سيدير بيتا؟”.

وقد طالب بعض المغردين بتدخل الجهات المختصة للتحقق من استيفاء عقد الزواج لجميع الشروط القانونية، بينما دعا آخرون إلى احترام خصوصية العروسين وعدم المساس بحقوق ذوي الإعاقة في تكوين أسرة، معتبرين أن الآراء الرافضة لهذا الزواج والمشككة في أهلية العريس العقلية تنم عن جهل بطبيعة متلازمة داون، مؤكدين أن الكثير من المصابين يمكنهم العيش باستقلالية إذا تلقوا الدعم الكافي.

ورد أحد المدافعين: “بعضهم يدرس في الجامعات ويعمل، فلماذا ننكر عليهم حق الزواج؟”.

المصدر: RT