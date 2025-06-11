منطقة إرتقاشا بالبرقيق تحتفل بعقد قرآن 25 زيجة – صور

أكد ممثل والي الشمالية مدير عام وزارة الصحة دكتور ساتي حسن ساتي إن زيجة العودة بداية حقيقية لنهاية معاناة الشعب السوداني بسبب الحرب.

وأشار خلال مخاطبته الثلاثاء إحتفالات لجنة تجميع الزيجات بمنطقة آرتقاشا الكبري بمحلية البرقيق ب ٢٥ زيجة الى حرص حكومة الولاية ودعمها لمثل هذه المبادرات التي تزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الشعب السوداني ومواطني الولاية لافتا إلى أن المناسبة تأتي والبلاد تشهد إنتصارات متتالية للقوات المسلحة في معركة الكرامة.

وهنأ ممثل والي الولاية كافة الشباب المتزوجين وأسرهم واللجنة المنظمة لتجميع الزيجات بآرتقاشا الكبري وكافة الجهات الدعمة والمساندة، مضيفا إلى أن إنسان الولاية ركيزة أساسية لحكومة الولاية وداعم رئيسي لكافة برامج ومشروعات التنمية المستدامة وحيا الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة العليا لتجميع الزيجات والمساندين لها .

ودعا لمزيد من العمل المتواصل في مجالات الصحة والتعليم والمياه والخدمات الأخري وأن تواصل المبادرات عملها تسهيلا لأمر الزواج .

بدورها أكدت الأمين العام للشؤون الإجتماعية بالولاية الشمالية المكل الاستاذة مني صلاح الدين نقد أكدت على الدور الكبير والمهم لتجميع الزيجات مشيرة لمساهمتهم الكبيرة في دعم هذه المبادرات التي حققت نجاحا كبيرا .