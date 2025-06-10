مدير عام وزارة الثقافة والإعلام بالجزيرة يحتسب الإذاعي الصادق ساتي

نعى الأستاذ عبد الرحمن إبراهيم مختار مدير عام وزارة الثقافة والإعلام بولاية الجزيرة والعاملون برئاسة الوزارة وهيئة إذاعة وتلفزيون الولاية ووكالة السودان للأنباء وصحيفة الجزيرة اليوم الأستاذ المبدع والمخرج الإذاعي الأستاذ الصادق ساتي الذي وافته المنية مساء أمس بمدني إثر علة لم تمهله طويلاً.

ويعتبر الفقيد أحد رواد العمل الإذاعي والإخراج المسرحي على مستوى السودان وقد كرس كل جهده ووقته لرفعة ونهضة إذاعة (مدني) ونال عدة جوائز على المستوى القومي في مجاله الإخراج الإذاعي وقد كانت له بصمته في برامج المنوعات والدراما بإذاعة مدني وتدريب وتأهيل وصقل الإذاعيين .

وقد إستطاع المبدع الصادق ساتي وزملائه أن يضعوا إذاعة مدني في مصاف وريادة الإذاعات الولائية وقد شكل الفقيد حضوراً في وجدان مواطني الولايات المجاورة من خلال إبداعاته في إذاعة مدني وبرامج التبادل الإذاعي في الولايات.