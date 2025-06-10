شاهد بالصورة.. بعد زواج أسطوري.. أنباء عن إنفصال الفنان السوداني مأمون سوار الدهب عن زوجته الحسناء ونشطاء يسربون تغريدة لها: (لا يمثلني وعلاقتي به انتهت وإجراءات الطلاق في المحكمة)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, اليوم الثلاثاء بخبر إنفصال الفنان السوداني, الشاب مأمون سوار الدهب, من زوجته.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن صفحات بارزة تنشط على “فيسبوك”, قامت بنشر الخبر وأرفقت معه إستوري “حالة” تم نسبها لزوجته.

وكان مأمون, وزوجته “هند”, قد تزواجا في يناير من العام الماضي, في حفل ومراسم زواج أسطوري تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وأقيم بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قام ناشرو الخبر على السوشيال ميديا, بتسريب حالة “هند”, على إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيها: (لا يمثلني وعلاقتي به انتهت وإجراءات الطلاق في المحكمة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين