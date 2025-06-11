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شاهد بالفيديو.. الفنان محمد بشير يغني لوالدته أعلى المسرح بقطر: (حنان عفوها طرت بيهو الجو) والفنانة بلوبلو تتفاعل معه بالرقص

2025/06/11
KKKK
محمد بشير الدولي

نشر المطرب السوداني, الشاب محمد بشير, مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على  التواصل الاجتماعي فيسبوك, نال إعجاب الجمهور والمتابعين الذين قاموا بمشاركته عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مقطع الفيديو المتداول ظهر من خلاله الفنان الشاب وهو يغني بأحد المسارح بدولة قطر.

حيث أحيا المطرب الشاب حفل للجالية السودانية, بقطر, رفقة والدته الفنانة الكبيرة حنان بلوبلو, والتي كانت ضيفة شرف الحفل الساهر.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تغنى محمد بشير, لوالدته أثناء ترديده أغنية “حنان”, حيث ردد: (حنان عفوها طرت بيهو الجو) وسط تفاعل والدته الفنانة الكبيرة التي قامت من مقعدها للتفاعل معه بالرقص.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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