شاهد بالفيديو.. الفنانة شريف الفحيل يفاجئ المتابعين وينهار بالبكاء بشكل هستيري أثناء استماعه لأغنية مؤثرة والجمهور يتعاطف معه: (يعاني من الوحدة والغربة والضغوط ربنا يعينه)

فاجأ الفنان السوداني, الشاب شريف الفحيل, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان المثير للجدل ظهر وهو يبكي بشكل هستيري أثناء استماعه لأغنية “مرت الأيام” بصوت زميله الفنان طه سليمان.

https://www.facebook.com/share/v/19EuA766VM/

المطرب الذي يقيم بكندا, لم يتمالك نفسه وأنهار في البكاء بطريقة غريبة وسط تعاطف المتابعين معه, حيث كتبوا معلقين: (يعاني من الوحدة والغربة والضغوط ربنا يعينه).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين