شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا “صفاء” تسخر من آل دقلو: (القوني مباري الحفلات ومخلي الحرب وعبد الرحيم اختفى بطرحته البمبية بعد غلبه الشغل والدويلة لن تحكمنا واسألوا تسابيح)

أطلت نجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة صفاء عثمان, في مقطع فيديو قامت بنشره عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سخرت حسناء السوشيال ميديا, في المقطع الذي قامت بنشره من آل دقلو عبد الرحيم, وشقيقه الأصغر “القوني”.

وقالت صفاء في حديثها أن “القوني”, الذي يعد أكثر أبناء دقلو, تعليماً درس حتى الصف السادس الإبتدائي, متفرغ الآن لمتابعة الحفلات.

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أما عبد الرحيم فقد اختفى عن الأنظار بطرحته البمبية بعد أن فشل وغلبه الشغل.

كما سخرت من حكم الدويلة الصغيرة لدولة مثل السودان, الذي نجح أبنائه في طرد المستعمر, وقالت ساخرة: (تسابيح درست التاريخ جيداً وكانت ستخبركم بشراسة السودانيين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين