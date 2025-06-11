بعد عام و 5 أشهر فقط من زواجه الأول.. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ زوجته الحسناء وجمهوره ويعقد قرانه على إبنة فنان جماهيري شهير والزوجة الأولى تطلب الطلاق

تصدر خبر انفصال الفنان السوداني, الشاب مأمون سوار الدهب, من زوجته الحسناء “هند”, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن زوجة سوار الدهب, كانت قد نشرت إستوري عبر إحدى حساباتها أعلنت من خلاله وصول قضية طلاقها من الفنان الشاب للمحكمة.

وقبل أن يستفيق الجمهور من صدمة طلاقهما الذي جاء بعد مرور عام و 5 أشهر فقط من زواجهما الأسطوري, تناقلت صفحات بارزة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, خبر زواج الفنان مأمون سوار الدهب, من جديد.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن المطرب الشاب قد أكمل مراسم عقد قرانه من إبنة فنان جماهيري يملك شعبية كبيرة في السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين