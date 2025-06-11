ترامب: المتظاهرون في لوس أنجلوس حيوانات والمدينة تتعرض للغزو

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمة في قاعدة فورت براج العسكرية بولاية كارولاينا الشمالية، هاجم خلالها منافسيه السياسيين الديمقراطيين والرئيس السابق جو بايدن، كما تحدث عن التظاهرات التي اجتاحت لوس أنجلوس وامتدت لعدة ولايات أمريكية.

بدأ دونالد ترامب تصريحاته، بالتفاخر بتغيير اسم قاعدة فورت براج العسكرية في ولاية كارولاينا الشمالية، بعد أن كانت فورت ليبرتي، وهو الاسم الذي اعتمده في السابق جو بايدن، ويعود إلى جنرال كونفدرالي حارب من أجل الحفاظ على العبودية في الحرب الأهلية الأمريكية، معلنًا عن المزيد من التغييرات في أسماء القواعد العسكرية في المستقبل.

وزعم ترامب في خطابه، أن المتظاهرين في لوس أنجلوس يحملون أعلامًا أجنبية كجزء من “غزو أجنبي”، وتحدث عن واحدة من نظريات المؤامرة المنتشرة على السوشيال ميديا في أمريكا، قائلًا إن حاكم كاليفورنيا وعمدة لوس أنجلوس دفعا المال لمثيري الشغب والمحرضين والمتمردين للقيام بالحرق والتدمير.

كما اتهم الديمقراطيين بالانخراط في محاولات لإلغاء القانون الفيدرالي، ومساعدة من وصفهم بالغزاة المجرمين على احتلال المدينة، مشيرًا إلى أن حوائط كاملة من الطوب أحضرها المتظاهرون معهم لرميها على ضباط الشرطة في لوس أنجلوس، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.



اعتقالات الهجرة

وحث ترامب الجنود الذين كانوا يستمعون إلى خطابه في القاعدة على الاستهجان والاستهزاء أولاً بالرئيس السابق جو بايدن، والذي وصفه بأنه غير كفء عقليًا، كما وصف المتظاهرين في لوس أنجلوس بـ”الحيوانات” و”العدو الأجنبي” ودافع عن نشر الجيش ضد المتظاهرين المعارضين لاعتقالات سلطات الهجرة.

وأعلن ترامب في ختام خطابه الذي استمر 50 دقيقة، أنه سيحرر لوس أنجلوس ويجعلها حرة ونظيفة وآمنة مرة أخرى، مشددًا على أنه لولا قراراته لكانت احترقت المدينة بالكامل، وأنهى حديثه بنفس الكلمات التي قالها في محاولة اغتياله الأولى على يد توماس ماثيو قائلًا : ” قاتلوا.. قاتلوا.. قاتلوا”.

اشتباكات واسعة

وتشهد ولاية كاليفورنيا منذ الجمعة الماضي احتجاجات حاشدة خارج المباني الفيدرالية ومراكز الاحتجاز، امتدت لعدة ولايات أمريكية أخرى، ضد إجراءات الهجرة الشاملة التي اتخذتها إدارة ترامب، وأدت إلى اشتباكات واسعة، واعتقال العشرات، بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي نشر 2000 من أفراد الحرس الوطني.

ومع عدم ظهور أي مؤشرات على توقف المظاهرات، بعد إعلان المحتجين تنظيم “يوم وطني من التحدي”، قرر ترامب حشد 700 من مشاة البحرية، بل والتهديد باعتقال الحاكم وعمدة المدينة المنتمين للحزب الديمقراطي، إذا قرروا الوقوف في وجه الرئيس الأمريكي ومنع إدارة الهجرة من القيام بعملها.

وحذر دونالد ترامب الأمريكيين خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي، من الاحتجاج خلال العرض العسكري المقرر السبت في واشنطن احتفالا بالذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأمريكي، مؤكدا أنه سيتم مواجهتهم بالقوة الهائلة.

القاهرة نيوز