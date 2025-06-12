اكثر من 130 الف مستفيد من اضاحي منظمة صدقات الخيرية بعدد من ولايات السودان

كشف الأستاذ محمد احمد البديري مدير منظمة صدقات الخيرية بولاية شمال كردفان ان المنظمة نفذت اضاحي في ثمانية من ولايات السودان المتعددة وهي (الخرطوم ، نهر النيل، جنوب كردفان ، شمال كردفان، الجزيرة، شمال دارفور ،كسلا، سنار) .

واضاف في تصريح لسونا أن جملة المستفيدين من الاضاحي في السودان بلغ (138) الف مستفيد في الولايات المستهدفة وأشار الى ان المنظمة اكملت عمليات ذبح عدد (491) عجل و(220) خروف تم توزيعها في عدد (112) مدينة للمستهدفين من المحتاجين والضعفاء والارامل والايتام والفقراء المتعففين والنازحين والوافدين والمهجرين قسرا بانتهكات المليشيا المتمردة التي ارتكبت أفظع الجرائم وشردت آلاف الأسر بأفعالها الوحشية.

وأوضح البديري أن المنظمة نفذت مشروع الاضاحي بولاية شمال كردفان في ثلاثة محليات شيكان وام روابة والرهد بعدد (3500) أسرة مستفيدة منها شيكان عدد (2500)اسرة بجانب ام روابة بعدد (600) أسرة والرهد (400) أسرة موضحا أن المنظمة استهدفت الاسر المتعففة في الأحياء السكنية ومعسكرات النازحين وابان أن هذه الاضحية نفذت بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني بالولاية.

وأبان مدير منظمة صدقات أن هذه الاضحية أدخلت الفرحة في نفوس المجتمعات والأسر المستهدفة. مؤكدا أن المنظمة تسعى جاهدة في التدخلات الإنسانية التي يحتاجها المواطن في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي فرضتها الحرب.

مشيدا بجهود الداعمين والمساهمين في مشروع الاضحية الذي نفذته منظمة صدقات الخيرية للعام 2025م، 1446هجرية من أبناء السودان في العديد من الدول خاصة صدقات أمريكا Sadagaat-USA ومنظمة هداية Hidaya Foundation وصدقات كندا Sadagaat-Canada وصدقات المملكة المتحدة Sadagaat UK ومنظمة IDRF الكندية بالاضافة الى السودانيين في الدول العربية.

وقال مدير صدقات أن مشروع الاضحية رسم لوحة مجتمعية سودانية كبيرة وادخل الفرحة في نفوس الأطفال

وتقدم مدير صدقات بالشكر لكل من ساهم في هذا العمل من منظمات ومبادرات الذين بذلوا جهودا كبيرة في عمليات توزيع الاضاحي للمستهدفين تخفيفا للمعاناة التي يعيشها المواطن.