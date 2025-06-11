القوات المشتركة تسخر من دعوة المتمرد عبد الرحيم دقلو لقواتها بالاستسلام في الفاشر

سخِرت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح من دعوة المتمرد عبد الرحيم دقلو لقواتها في الفاشر إلي الإستسلام و”الخروج الآمن” تحت حمايته المزعومة، مؤكدة إن هذه المحاولة البائسة لإستمالة شباب الفاشر تأتي بعد فشل دقلو الذريع في غزو المدينة، فضلا عن انها دليل على خسائره المتكررة وإفلاسه العسكري وعقله المحدود .

وقالت القوة في بيان لها اليوم منشور على صفحتها، “نؤكد للمدعو دقلو، إن الذي خسر الخرطوم ومدني وغيرها من المدن، وخرج ذليلاً مكسوراً، و أن من هُزم في معارك الصحراء وكردفان وتحطمت أسطورته أمام أبطالنا ومن تم هزيمته في 212 معركة علي أسوار شنب الأسد، ليس له الصلاحية أن يدعو خصومه للإستسلام”.