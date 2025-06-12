شاهد بالفيديو.. المطرب مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع بزواجه من الحسناء “حنين” إبنة الفنان الأسطورة محمود عبد العزيز ويبادلها الأحضان في حفل عقد قرانهما بالقاهرة

فاجأ الفنان السوداني, الشاب مأمون سوار الدهب, جمهور ومتابعيه على السوشيال ميديا, بإعلانه زواجه للمرة الثانية والتي جاءت بعد عام واحد من زواجه الأسطوري الأول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المفاجأة كانت في العروس الجديدة لسوار الدهب, وهي إبنة أسطورة الغناء السوداني, الراحل محمود عبد العزيز.

المطرب الشاب قام بأولى الخطوات الرسمية بعقد قران بأحد فنادق مدينة نصر, بالعاصمة المصرية القاهرة, وسط حضور أهل العروس الحسناء “حنين”, وأصدقاء العريس وأصدقاء الفنان الراحل بالوسط الفني.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول العروسين وهما يتبادلان الأحضان في حفل عقد القران فرحة بالزواج.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين