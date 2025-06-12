شاهد بالصورة.. الحسناء “حنين” محمود عبد العزيز زوجة الفنان مأمون سوار الدهب الجديدة تخطف الأضواء بجمالها الملفت في أحدث ظهور لها

أثار زواج الفنان الشاب مأمون سوار الدهب, للمرة الثانية خلال عام واحد ضجة إسفيرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اهتمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي خصوصاً فيسبوك, بالعروس الجديدة لمأمون سوار الدهب.

العروس الجديدة الحسناء “حنين”, حظيت باهتمام كبير لأنها إبنة الفنان السوداني, صاحبة الشعبية الجارفة الراحل محمود عبد العزيز.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تحصلت بعض الصفحات على صور العروس “حنين”, والتي خطفت الأضواء بجمالها الملفت.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين