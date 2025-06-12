شاهد بالفيديو.. في أول ظهور له بعد زواجه من الحسناء “حنين”.. المطرب مأمون سوار الدهب يتغنى بأغنيات “نسيبه” الأسطورة الراحل محمود عبد العزيز وساخرون: (النسابة عين شمس وأصبحت الوريث الشرعي لأغاني الجان)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بروفة للفنان السوداني, الشاب مأمون سوار الدهب, أجراها بأحد الأستوديوهات بالقاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن البروفة التي يستعد من خلالها سوار الدهب, لإحياء حفل جماهيري بالقاهرة, جاءت بعد إحتفاله بعقد قرانه من الحسناء حنين محمود عبد العزيز.

https://www.facebook.com/reel/1775612526709885

ولفت الفنان مأمون سوار الدهب الأنظار بترديده في البروفة إحدى أغنيات الراحل محمود عبد العزيز, تمهيداً لتقديمها في حفله الجماهيري.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد جاءت معظم التعليقات ساخرة, على شاكلة: (النسابة عين شمس), وتعليق آخر: (أصبحت الوريث الشرعي لأغاني الجان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين