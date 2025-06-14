والي الجزيرة يدعو مواطني البشاقرة لتخفيف وتسهيل الزواج..!

ودعا لدى زيارته صباح الجمعة للمستشفى برفقة اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى مشاه لتكامل الأدوار وإحكام التنسيق وتوحيد المبادرات وتقاسم الأدوار والعمل بقلب رجل واحد والاستفادة المثلى من الموارد والكوادر.

فيما كشف الأستاذ أبو عبيدة الشريف حمد نائب الامين العام لمستشفى البشاقرة أن المستشفى يقدم خدماته ل18 قرية بوحدة ود راوة الإدارية إضافة للطريق القومي مستعرضا نقص المعينات والكوادر.

على صعيد آخر دعا الوالي لدى مخاطبته مواطني البشاقرة الأسر لتخفيف وتسهيل الزواج. داعياً وزارة الرعاية الإجتماعية لتبني زواج الكرامة صونا للشباب مشدداً على ضرورة تكريس التعايش المجتمعي ونبذ القبلية والجهوية. معلناً دعمه لمحطات المياه بالمنطقة بوحدات طاقة شمسية.

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