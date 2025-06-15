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جورجينا رودريغيز بفستان أسود جريء بأسلوب الشرائط – صورة

2025/06/15
jorjena ni
جورجينا

في احتفال خاص أقامته “نتفليكس” إسبانيا بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاقتها، خطفت جورجينا رودريغيز الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين الكلاسيكية والأنوثة. بدت جورجينا وكأنها عادت بنا إلى حقبة ذهبية من الأناقة، حيث ارتدت فستاناً أسود ضيّقاً بتصميم الكورسيه، يلتفّ حول الجسد بانسيابية ويبرز تفاصيله بلمسات درامية من الشرائط والزمزمات، ما منح الإطلالة بُعداً مسرحياً أنيقاً. الطول الميدي للفستان أضاف لمسة من الرقي، بينما زادت المجوهرات الماسية من بريق “اللوك” ومنحته بُعداً مترفاً.

أما من الناحية الجمالية، فقد اختارت تسريحة شعر كلاسيكية بفرق جانبي، تذكّرنا بنجمات السينما في خمسينيات القرن الماضي، ما ساهم في تعزيز الطابع الريترو العام للإطلالة. المكياج البرونزي الذي تخلّلته لمسات مشمشية أضفى دفئاً على ملامحها، وتناغم مع باقي التفاصيل. حضور جورجينا في هذا الحدث لم يكن مجرد مشاركة، بل تجسيد حي لأناقة لا تزول، تُمزج فيها عناصر الماضي بروح الحاضر بخطى واثقة ومظهر لا يُنسى.

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