العدل والمساواة تدين العدوان الاسرائيلي الغاشم على إيران

‎تدين حركة العدل والمساواة السودانية بأشد العبارات العدوان الاسرائيلي الغاشم على الجمهورية الاسلامية الايرانية وتؤكد ان هذا العدوان يمثل انتهاك صريح لمبادئ السيادة والسلام الدولي.

‎تعلن الحركة تضامنها الكامل مع الشعب الايراني الشقيق في مواجهة هذا العدوان الجائر، الذي يهدد استقرار المنطقة ويُزهق الأرواح البريئة.

‎تطالب الحركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد لهذا العدوان، والضغط لوقف إراقة الدماء، واحترام القانون الدولي الإنساني.

‎تحمّل الحركة المجتمع الدولي مسؤولية الحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية، وحماية المدنيين من ويلات الحرب.

د. محمد زكريا فرج الله

أمين الاعلام، الناطق الرسمي

١٤ يونيو ٢٠٢٥م