بيانات ووثائق
العدل والمساواة تدين العدوان الاسرائيلي الغاشم على إيران
تدين حركة العدل والمساواة السودانية بأشد العبارات العدوان الاسرائيلي الغاشم على الجمهورية الاسلامية الايرانية وتؤكد ان هذا العدوان يمثل انتهاك صريح لمبادئ السيادة والسلام الدولي.
تعلن الحركة تضامنها الكامل مع الشعب الايراني الشقيق في مواجهة هذا العدوان الجائر، الذي يهدد استقرار المنطقة ويُزهق الأرواح البريئة.
تطالب الحركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد لهذا العدوان، والضغط لوقف إراقة الدماء، واحترام القانون الدولي الإنساني.
تحمّل الحركة المجتمع الدولي مسؤولية الحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية، وحماية المدنيين من ويلات الحرب.
د. محمد زكريا فرج الله
أمين الاعلام، الناطق الرسمي
١٤ يونيو ٢٠٢٥م