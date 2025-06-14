شاهد بالصورة والفيديو.. بعد أن قامت بإجراء العملية.. حسناء سودانية تستعرض جسمها داخل عيادة دكتور جراحة تجميل وتنسيق قوام بالقاهرة وتنصح الفتيات والسيدات بالسير على دربها

أثارت فتاة سودانية, ضجة إسفيرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفتاة الحسناء ظهرت داخل عيادة دكتور جراحة تجميل وتنسيق قوام بالعاصمة المصرية القاهرة.

الفتاة زارت العيادة بعد أن أجرت عملية تجميل داخل المركز, حيث استعرضت جمالها بعد العملية التي أجرتها مع الدكتور المتخصص في المجال.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت الفتاة الحسناء بتقديم النصيحة للفتيات والسيدات في شكل إعلان لزيارة عيادة الدكتور مؤكدة أن العملية (ساهلة وبسيطة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين